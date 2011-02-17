Производство грузовиков в январе увеличилось в 2,8 раза

По данным «Росстата», производство грузовых автомобилей в январе составило 8 тысяч единиц, что в 2,8 раза выше показателя за аналогичный месяц прошлого года.

КАМАЗ в прошлом месяце выпустил более 2,5 тысяч машинокомплектов, увеличив производство почти в 1,5 раза. Как отмечают на предприятии, это лучший старт за последние три года, и главный сборочный конвейер КАМАЗа строго выдерживал суточный темп выпуска – 180 грузовых автомобилей или шасси. Нефтекамский автозавод, дочернее предприятие КАМАЗа, в январе изготовил 838 автосамосвалов, что в 2,5 раза превышает показатели годичной давности. ГАЗ после корпоративного отпуска возобновил производство в прежнем режиме 25 января.



Добавим также, что выпуск автобусов в России в прошлом месяце вырос в 5 раз до 1,4 тысячи единиц. В частности, НЕФАЗ выпустил 50 пассажирских автобусов, увеличив производство на 20%.