Peugeot Россия запускает кредитную программу для подержанных автомобилей | АВТОСТАТ

Peugeot Россия запускает кредитную программу для подержанных автомобилей

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Компания Peugeot Россия совместно с партнером – Peugeot Finance (Пежо Финанс) – запускает специальную кредитную программу для подержанных автомобилей. С 1 февраля 2011 года подержанные автомобили можно приобрести у официальных дилеров по специальной кредитной программе 9%. Кредитная программа действует на срок 12 месяцев при условии оплаты первоначального взноса от 50%.
В программе участвуют официальные дилеры Peugeot, участвующие в программе работы с подержанными автомобилями Peugeot Ocassions. Эта программа внедряет высокие стандарты качества на рынке автомобилей с пробегом. В дилерских центрах Peugeot Ocassions продаются автомобили классов премиум и комфорт. Каждый автомобиль, участвующий в программе, проходит детальный технический осмотр по 100 точкам контроля, что позволяет гарантировать клиенту высокое качество реализуемых автомобилей.

Источник: АВТОСТАТ
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