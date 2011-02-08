Peugeot Россия запускает кредитную программу для подержанных автомобилей

Компания Peugeot Россия совместно с партнером – Peugeot Finance (Пежо Финанс) – запускает специальную кредитную программу для подержанных автомобилей. С 1 февраля 2011 года подержанные автомобили можно приобрести у официальных дилеров по специальной кредитной программе 9%. Кредитная программа действует на срок 12 месяцев при условии оплаты первоначального взноса от 50%.

В программе участвуют официальные дилеры Peugeot, участвующие в программе работы с подержанными автомобилями Peugeot Ocassions. Эта программа внедряет высокие стандарты качества на рынке автомобилей с пробегом. В дилерских центрах Peugeot Ocassions продаются автомобили классов премиум и комфорт. Каждый автомобиль, участвующий в программе, проходит детальный технический осмотр по 100 точкам контроля, что позволяет гарантировать клиенту высокое качество реализуемых автомобилей.