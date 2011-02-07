Mitsubishi ASX для России будут выпускать в США

Японский автопроизводитель Mitsubishi Motors планирует локализовать сборку кроссоверов Mitsubishi Outlander Sport (в России продается под именем ASX) в Северной Америке. Сборка этой модели в США начнется уже летом 2012 года на заводе компании в штате Иллинойс, на модернизацию которого Mitsubishi потратит 100 млн. долларов, сообщает Auto.Lenta.Ru .

Предполагаемые объемы производства – 50 тысяч машин в год, из которых примерно половина пойдет на экспортные рынки, в том числе в Россию, Латинскую Америку и на Ближний Восток. Сейчас Outlander Sport (ASX) выпускается на заводе в Японии, однако из-за высокого курса иены экспорт этой модели в США и другие страны оказывается невыгодным.

Дебют Mitsubishi ASX, построенного на платформе более крупной модели Outlander XL, состоялся около года назад, и на данный момент по всему миру (модель доступна на 80 рынках) разошлись более 94 тысяч таких машин. Правда, в Америке кроссовер пока не пользуется высоким спросом – с октября по декабрь прошлого года включительно американцы купили всего 1690 автомобилей. Однако уже в январе 2011 года продажи выросли до тысячи машин в месяц. Цены на Outlander Sport в США начинаются от 18,5 тысячи долларов.

По данным агентства «АВТОСТАТ» , новый кроссовер ASX, который поступил в продажу российским дилерам в июле, до конца года разошелся в количестве 5215 машин, войдя в «тройку» бестселлеров Mitsubishi. Автомобиль доступен российским потребителям с тремя моторами на выбор и с передним или полным приводом. Базовая версия кроссовера стоит 729 тысяч рублей, а самый доступный полноприводный вариант будет стоить не меньше миллиона рублей.