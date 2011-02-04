«Ростехнологии» вернули Сбербанку часть долга «ИжАвто»

В январе Сбербанк получил от госкорпорации «Ростехнологии» первый транш в 2,7 млрд. рублей в счет погашения долга «ИжАвто». Как пишет «РБК daily» со ссылкой на свои источники, в Сбербанке надеются получить оставшиеся чуть более 6 млрд. рублей до конца текущего года после завершения процедуры банкротства «ИжАвто». Однако в «Ростехнологиях» обещают рассчитаться со Сбербанком уже к началу лета.

Напомним, в конце декабря прошлого года в присутствии премьера Владимира Путина Сбербанк, «Ростехнологии» и АВТОВАЗ подписали меморандум о развитии «ИжАвто». Тогда же был заключен договор о цессии, согласно которому госкорпорация должна в течение полугода погасить долги «ИжАвто» перед Сбербанком, которые оцениваются в 9 млрд. рублей. Ранее источники сообщали, что задолженность автомобильного предприятия перед банком «Ростехнологии» выкупят за счет собственных и бюджетных средств.

Рассчитаться с госкорпорацией «ИжАвто» сможет по окончании конкурсного производства, которое должно начаться в мае 2011 года. Напомним, что Сбербанк планирует прокредитовать покупку АВТОВАЗом основных фондов «ИжАвто», а также поможет с финансированием программы развития и модернизации удмуртского предприятия.

Общий долг предприятия составляет около 13 млрд. рублей. Ранее глава Сбербанка Герман Греф сетовал, что банк вряд ли сможет получить долг в полном объеме.