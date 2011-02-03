Sollers начинает выпуск и продажи полнопроводных Fiat Ducato

Компания Sollers начинает производство и продажи новой версии коммерческого автомобиля Fiat Ducato, оснащенной системами полного привода. По словам гендиректора «Sollers-Елабуга» Виктора Зорникова, всего в 2011 году завод планирует выпустить до 1000 полноприводных автомобилей. «Fiat Ducato Profi 4x4 уже заинтересовал ряд государственных структур, силовых ведомств, банки, сервисы инкассации, компании, имеющие выездные сервисные бригады, частных перевозчиков», – отметил г-н Зорников.

Система полного привода для Fiat Ducato Profi 4x4 создана по заказу Sollers всемирно известным французским ателье Dangel. Покупателям, в зависимости от их потребностей, предлагается три варианта полного привода: базовая система с подключаемым полным приводом (239 тысяч рублей), система, дополненная задним блокируемым дифференциалом (264 тысяч рублей) и система с задним блокируемым дифференциалом, дополненная понижающим рядом передач (349 тысяч рублей). Любая из систем может быть установлена на любую модификацию Fiat Ducato вне зависимости от длины колесной базы и типа кузова. Управление системой полного привода и блокировкой дифференциала – электронное, кнопками на передней панели. Понижающий ряд передач включается рычагом в кабине.

Как отмечают в Sollers, ключевыми преимуществами Fiat Ducato Profi 4x4 стали значительный рост дорожного просвета (в зависимости от типа кузова: от 18 до 21 см под передней осью автомобиля и от 26 до 27,7 см под задней), возможность уверенного преодоления бездорожья, а также дополнительная надежность управления автомобилем в сложных дорожных условиях.