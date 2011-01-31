Renault-Nissan стал третьим по величине автопроизводителем в мире

Альянс Renault-Nissan с помощью АВТОВАЗа в прошлом году смог обойти Volkswagen по объему глобальных продаж.

Альянс Renault-Nissan продал в 2010 году 7,28 млн. автомобилей, что стало лучшим результатом в его истории. За прошлый год продажи партнеров выросли на 19,6%, в то время как мировой рынок в целом увеличился на 11,8%. В 2010 году Renault-Nissan, по оценке альянса, занял 10,3% глобального рынка.

В результате по объему продаж Renault-Nissan стал третьей после Toyota и General Motors, которые продали в 2010 году 8,42 млн. и 8,39 млн. автомобилей соответственно. Альянс опередил также Volkswagen, которая к 2018 году намерена стать крупнейшим в мире автопроизводителем, – немецкому автоконцерну удалось продать в 2010 году 7,14 млн. автомобилей (не считая Porsche, которая, по предварительным данным, продала 95 тысяч машин), пишет газета «Ведомости» .

Renault и Nissan лучше представлены на рынках развивающихся стран, чем Volkswagen: последняя хотя и является крупнейшим автопроизводителем в Китае, но основная часть ее продаж приходится на европейский рынок, который в прошлом году заметно просел, объясняют рывок альянса Renault-Nissan эксперты.