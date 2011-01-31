Ford получил крупнейшую прибыль с 1999 года

Чистая прибыль второго по величине автоконцерна в США Ford Motor Co. по итогам 2010 года составила 6,56 млрд. долларов, что в 2,4 раза больше показателя за предыдущий год. Как отмечают в Ford, это наилучший результат американского автопроизводителя, начиная с 1999 года, когда автомобиль Ford Explorer был самым продаваемым внедорожником в США. Выручка Ford за отчетный год составила 120,9 млрд. долларов (+4%), операционная прибыль компании до уплаты налогов составила 8,3 млрд. долларов против 38 млн. долларов годом ранее.

По словам представителей Ford, высокого финансового результата удалось добиться за счет снижения производственных затрат и увеличения продаж автомобилей, пишет Auto.Lenta.Ru . В 2010 году продажи Ford на домашнем рынке выросли на 17% до 1 млн. 964 тыс. машин, а пикапы Ford F-Series стали самыми продаваемыми автомобилями в США, обогнав лидера 2009 года – седан Toyota Camry. В прошлом году было реализовано 528,35 тысячи машин семейства F-Series.

Между тем, чистая прибыль Ford в IV квартале 2010 года сократилась почти в пять раз – до 190 млн. долларов, выручка снизилась на 6,6% до 32,5 млрд. долларов. Резкое снижение чистой прибыли в IV квартале прошлого года компания объясняет негативным эффектом от особых статей: Ford списал почти 1 млрд. долларов в ходе реструктуризации задолженности. Доналоговая операционная прибыль концерна в октябре-декабре 2010 года составила 1,3 млрд. долларов, или 0,30 долларов в расчете на акцию, сообщает AutoNews.Ru . Аналитики, в среднем прогнозировали, что операционная прибыль Ford составит 0,48 долларов на акцию.

Остается добавить, что в 2006 году Ford заложил большую часть активов для того, чтобы взять в долг 23,5 млрд. долларов на финансирование производства новой продукции. За 2010 год компания сократила долг на 14,5 млрд. долларов.