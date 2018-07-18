 АВТОСТАТ | «Тройка» может предложить Daimler еще 10% КАМАЗа

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«Тройка» может предложить Daimler еще 10% КАМАЗа

Владелец блокпакета КАМАЗа российская инвесткомпания «Тройка Диалог» может предложить 10% акций российского производителя грузовиков автоконцерну Daimler, уже владеющему 11% КАМАЗа. Как сообщает агентство Reuters со ссылкой на свои источники, «Тройка» может инициировать сделку в марте нынешнего года.
Daimler стала акционером КАМАЗа осенью 2008 года, а в июне 2010-го довела свою долю до 11%. Еще 4% акций, купленных Европейским банком реконструкции и развития (ЕБРР), немецкая компания по условиям соглашения консолидирует на своем балансе. У «Тройки» сейчас около 27% акций, оставшимся пакетом 49,9% владеет госкорпорация «Ростехнологии», при этом партнеры подписали соглашение акционеров, в котором обязались не доводить свои доли до контрольной. Для обеих сделок КАМАЗ был оценен в 2,5 млрд. долларов, но для новой сделки КАМАЗ будет оцениваться заново, сказал источник.
На закрытие в четверг КАМАЗ стоил на ММВБ 56,9 млрд. рублей (около 1,92 млрд. долларов), его стоимость резко пошла вверх с 19 января. До этого взлета КАМАЗ стоил около 1,7 млрд. долларов. Впрочем, партнеры при оценке компании не ориентируются на рыночную стоимость, поскольку акции КАМАЗа малоликвидны. На бирже сейчас торгуется около 0,8% КАМАЗа, посчитали менеджеры компании.
Другой источник, близкий к акционерам компании, говорит, что предложение «Тройки» будет актуально, поскольку у Daimler сейчас «есть возможности» для новой покупки. Daimler и другие акционеры с самого начала партнерства заявляли, что немецкий автоконцерн будет стремиться увеличивать свой пакет, а в июне 2010 года менеджеры «Тройки» рассказывали, что Daimler будет наращивать свою долю за счет пакета «Тройки» в два этапа – в 2011-12 и в 2013-14 годах.

Источник: АВТОСТАТ

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