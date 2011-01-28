Hyundai в 2010 году получил рекордную прибыль

Южнокорейский автопроизводитель Hyundai Motor Co. в 2010 году увеличил чистую прибыль на 77,8% – до 5,27 трлн. южнокорейских вон (4,7 млрд. долларов), что является рекордным уровнем для компании. Как отмечают в Hyundai, прибыль достигла рекордного уровня благодаря активному росту спроса на новые модели автомобилей компании на зарубежных рынках, включая США. Операционная прибыль в 2010 году повысилась на 44,4% – до рекордных 3,23 трлн. вон, выручка увеличилась на 15,4% – до 36,77 трлн. вон, сообщает агентство «Финмаркет» .

В IV квартале Hyundai также зафиксировал рекордную прибыль – 1,4 трлн. вон (1,3 млрд. долларов), это на 48% больше, чем в октябре-декабре 2009 года. Квартальная выручка автоконцерна повысилась на 3,1% – до 9,94 трлн. вон.

Продажи Hyundai в Южной Корее сократились в прошлом году на 6,2% – до 657,9 тысяч автомобилей, в то время как поставки за пределы страны выросли на 17,8% – до 1,07 млн. машин. На иностранных предприятиях Hyundai произвела 1,88 млн. автомобилей, доведя, таким образом, общий показатель выпуска продукции до 3,6 млн. автомобилей по всему миру в 2010 году. Доля Hyundai на мировом авторынке в прошлом году составила 5,2%. В 2011 году автоконцерн намерен продать 3,9 млн. машин.