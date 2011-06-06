«ТагАЗ» представляет новый бюджетный седан на базе JAC A138

Таганрогский автозавод выводит на российский рынок новый бюджетный седан С-класса, который носит рабочее название TAGAZC10 и является совместным продуктом «ТагАЗа» и китайской компании JianghuaiAutomobileCo., Ltd.(JAC). За основу взята модель JACA138 Tojoy, представленная в Китае в 2008 году. В ближайшее время «ТагАЗ» планирует начать отгрузку товарных автомобилей дилерам. Реализацией TAGAZC10 будут заниматься дилеры Таганрогского автозавода.

TAGAZC10 оснащается бензиновым двигателем объемом 1,3 л, мощностью 93 л.с. Цена автомобиля в базовой комплектации не превысит 12500 долларов. Продажи новинки стартуют с первой комплектации, которая уже включает в себя усилитель руля, кондиционер, передние электростеклоподъемники, аудиосистему и другие опции. Позже линейка комплектаций будет расширена.

Как отмечают на «ТагАЗе», перед стартом продаж TAGAZC10 в России завод внес в модель конструктивные изменения. В частности, была усовершенствована технология сварки кузова, увеличено количество точек сварки, что обеспечило большую прочность швов. Кузов, проходит антикоррозийную обработку по существующим стандартам «ТагАЗа» и окрашивается в цвета металлик. На модель распространяется единая заводская гарантия 3 года или 100 тысяч км пробега.