Каждая третья Lada продается в кредит

В 2011 году средняя доля кредитных продаж автомобилей Lada составляет около 34%, при этом показатель имеет тенденцию к росту. Об этом агентству «АВТОСТАТ» сообщили в пресс-центре АВТОВАЗа, отметив, что доля госпрограммы льготного автокредитования в общих кредитных продажах составляет около 75%. Наибольшим спросом у клиентов по всем кредитным программам пользуется Lada Kalina.

В рамках акции «ЛАДА Финанс – Lada в кредит» в 2011 году по состоянию на 1 июня реализовано более 16 тысяч автомобилей. Напомним, фирменную программу автокредитования АВТОВАЗ запустил в апреле 2009 года, и в январе нынешнего года продлил до 20 декабря 2011 года. В прошлом году по ней было реализовано около 50 тысяч автомобилей.

Как отмечают на АВТОВАЗе, особенностью фирменной программы автопроизводителя являются низкие процентные ставки по кредиту (от 2% до 18,5% годовых, в зависимости от размера первоначального взноса, срока кредита и банка-партнера), доступный первоначальный взнос (от 10%) и оптимальные сроки кредитования (от одного года до шести лет, в зависимости от банка-партнера). В качестве первоначального взноса при оформлении автокредита может быть также использовано свидетельство об утилизации. Приобрести автомобиль по льготной программе автокредитования «ЛАДА Финанс – Lada в кредит» можно у официальных дилеров АВТОВАЗа во всех регионах страны, где есть представительства банков-партнеров: Сбербанк России, ВТБ 24, «Русфинанс Банк», «УРАЛСИБ», Газпромбанк, «Россельхозбанк», АКБ «РОСБАНК», КБ «ЛАДА-КРЕДИТ» и «ТАТСОЦБАНК».