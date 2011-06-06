Японский авторынок в мае вырос по отношению к предыдущему месяцу

Продажи новых автомобилей всех типов в Японии по итогам мая упали на 37,8% и составили 142154 единицы. Как отмечают в Японской ассоциации автодилеров (JADA), это больше апрельского результата в 108824 автомобиля, установившего исторический минимум с 1968 года, когда в стране начали вести ежемесячную статистику автомобильных продаж.

Снижение продаж автомобилей в Японии связано с последствиями землетрясения, произошедшего 11 марта и вынудившего как автопроизводителей, так и поставщиков комплектующих приостановить или снизить объемы производства на своих предприятиях. Сильнее всего природная катастрофа отразилась на корпорации Toyota, спрос на автомобили которой в мае снизился на 56,6% – до 48733 единиц. Число реализованных «Ниссанов» в прошлом месяце сократилось на 16,1% до 28037 машин, а продажи Honda упали на 34,5% до 21294 автомобилей.

Ранее крупнейшие японские автопроизводители Toyota, Nissan и Honda заявили, что надеются вернуться к обычному темпу производства уже этим летом, так как восстановительные работы идут быстрее, чем предполагалось. Главной проблемой для промышленности Японии остается острый дефицит электричества. Власти страны предложили бороться с ним, сделав на автозаводах четверг и пятницу выходными днями, а субботу и воскресенье, когда нагрузка на электросети меньше, – рабочими.