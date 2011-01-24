«ИжАвто» возобновил работу после зимних каникул и модернизации производства

Ижевский автозавод сегодня возобновил работу после зимних каникул и модернизации производства, сообщил агентству «АВТОСТАТ» источник на предприятии. По его словам, за время плановой остановки на «ИжАвто» была проведена модернизация под производство Lada 2107. Серийный выпуск «семерок» в Ижевске планируется начать весной.

Напомним, в конце августа 2010 года Ижевский автозавод возобновил работу после полуторагодичного простоя, выпуская «классические» универсалы Lada 2104 и фургоны ИЖ-27175. По итогам 2010 года продажи этих автомобилей в России составили 2755 единиц (-52%). В середине декабря Сбербанк, госкорпорация «Ростехнологии» и АВТОВАЗ подписали меморандум о взаимопонимании по долгосрочному развитию и модернизации «ИжАвто». В рамках этого соглашения АВТОВАЗ до апреля 2011 года планирует приобрести 100-процентный пакет акций «ИжАвто», что позволит в дальнейшем организовать на предприятии сборку автомобилей Lada, а также моделей альянса Renault-Nissan. В 2011 году на мощностях «ИжАвто» планируется выпускать «классические» модели Lada, а с 2012 года туда перейдет и семейство Lada Samara. Производство моделей Renault и Nissan на «ИжАвто» должно начаться в 2013-2014 году. Предполагается, что до 2014 года на «ИжАвто» появятся производственные мощности, позволяющие выпускать 300 тысяч автомобилей в год. В модернизацию производства Ижевского автозавода до 2016 года АВТОВАЗ намерен вложить до 7 млрд. рублей. Финансирование инвестиций будет осуществляться с помощью кредитных ресурсов Сбербанка сроком до семи лет.