Mitsubishi к 2015 году пополнит модельный ряд восемью гибридами

Японский автопроизводитель Mitsubishi Motors планирует к 2015 году представить восемь гибридных моделей. Согласно бизнес-плану компании, две новые модели покажут до конца 2012 финансового года (он закончится 31 марта 2013 года), пишет Auto.Lenta.Ru . Известно, что это будут «подключаемые» гибриды – машины, которые можно подзаряжать от домашней розетки.

Как сообщалось ранее, до 2013 года компания планирует начать серийный выпуск гибдридной версии внедорожника Mitsubishi Outlander. Прототипом автомобиля станет концептуальный кроссовер Px-MiEV, представленный на Токийском автосалоне в 2009 году. Концепт-кар был оснащен двумя электромоторами (по одному на каждую ось) мощностью 82 л.с. и 1,6-литровым бензиновым двигателем, развивающим 116 л.с. При этом ДВС может работать как генератор для выработки электроэнергии для подзарядки батарей электромотора и как тяговый двигатель. Автомобиль представлял собой «подключаемый» гибрид, а на одной электротяге он мог проехать 45 км.

В настоящее время в модельном ряду Mitsubishi есть только один автомобиль, работающий на альтернативном виде топлива, – электрический хэтчбек i-MiEV. Он продается в Японии с середины 2009 года, а в ближайшем будущем появится и на европейских рынках.