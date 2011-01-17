Lada Priora получит новые опции

АВТОВАЗ в I квартале 2011 года начнет производство новой комплектации Lada Priora. Как сообщили изданию «АвтоСреда» в пресс-центре АВТОВАЗа, в число опций комплектации SE будут входить новый бампер и зеркала с боковыми указателями поворота. В дальнейшем эта комплектация будет дополнена другими опциями.

Отметим, что Lada Priora, ставшая самой продаваемой моделью в России по итогам 2009 года, в минувшем году уступила «пальму первенства» вазовской «классике». В 2010 году продажи флагманского семейства АВТОВАЗа выросли на 26% и составили 125235 машин.