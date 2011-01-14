Российский авторынок в 2010 году остался пятым в Европе

Автомобильный рынок России, который на протяжении 2008 года претендовал на лидерство, а в кризисном 2009 году стал пятым в Европе, по итогам минувшего года остался на прежнем месте в «европейском первенстве», констатируют аналитики агентства «АВТОСТАТ». Стоит при этом отметить, что благодаря действию утилизационной программы и восстановлению системы автокредитования российский рынок в 2010 году показал 30-процентный рост, тогда как в странах Западной Европы автопродажи в основном падали из-за отмены «эко-премий».

Как отмечается в обзоре европейского авторынка за 2010 год, лидером по реализации автомобилей осталась Германия, где было продано 2 млн. 916 тыс. машин – на 23,4% меньше, чем в рекордном 2009 году. Стоит при этом отметить, что начиная с сентября немецкий авторынок начал восстанавливаться и после 12 месяцев падения в декабре показал рост на 7%. Второе место по автопродажам в Европе по-прежнему занимает Франция – авторынок этой страны в 2010 году составил 2 млн. 251 тыс. единиц (-2,2%). Снижение объясняется высокими продажами в 2009 году, когда в полном объеме действовала утилизационная программа. В минувшем же году «эко-бонусы» предлагались во Франции в сокращенном размере – 500 евро вместо 1000 евро годом ранее, а с 2011 года и вовсе отменены. На третье место поднялась Великобритания с показателем 2 млн. 30 тысяч проданных автомобилей (+1,8%). Положительный результат во многом обеспечили корпоративные продажи, которые в минувшем году выросли на 10,3%, тогда как реализация автомобилей частным лицам из-за прекращения утилизационной программы сократилась на 5,6%. Таким образом, Италия опустилась на четвертую строчку – продажи автомобилей в этой стране снизились на 9,2% до 1 млн. 960 тыс. штук. Из-за отмены «эко-премий» продажи автомобилей в Италии опустились ниже 2-миллионной отметки впервые с 1996 года, а на докризисный уровень, по прогнозам экспертов, итальянский авторынок может вернуться к 2014 году. Если же при рассмотрении европейского рынка учитывать Россию, то наша страна в 2010 году осталась на пятом месте. По оценкам агентства «АВТОСТАТ», продажи легковых автомобилей в прошлом году составили порядка 1 млн. 766 тыс. машин (+30%). Стоит также отметить, что испанский авторынок по итогам минувшего года вырос на 3,1% до 982015 единиц. Как и в случае с Великобританией, остаться «в плюсе» испанскому авторынку помогли корпоративные продажи – они выросли на 22,8%, тогда как реализация частным лицам после завершения утилизационной программы снизилась на 11,3%.