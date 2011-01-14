Volkswagen хочет собирать на ГАЗе массовые модели VW и кроссовер Skoda

Немецкий автоконцерн Volkswagen, который планирует увеличить производство своих автомобилей в России до 300 тысяч штук в год, рассчитывает договориться с «Группой ГАЗ» о сборке моделей VW класса C и внедорожников Skoda, подписав соглашение «о промсборке» на новых условиях, сообщил глава Volkswagen в России Марк Озегович.

Как пишет агентство Reuters , VW, построившая автозавод в Калуге мощностью 150 тысяч автомобилей и стоимостью 570 млн. евро, в начале сентября прошлого года заявила о желании собирать свои автомобили на мощностях ГАЗа, не обозначая ни параметров проекта, ни условий сотрудничества, а ГАЗ лишь подтвердил переговоры.

«Мы хотим в течение января проанализировать и обсудить с правительством детали соглашения о промсборке (дающее таможенные льготы при условии локализации производства в РФ) и в феврале продолжим переговоры с «Группой ГАЗ», – сказал Озегович, добавив, что Volkswagen еще не решил, подписывать ли ему соглашение на новых условиях, предполагающее увеличение обязательств локализации производства. По его словам, в общей сложности Volkswagen планирует выпускать в России 300 тысяч автомобилей, причем на ГАЗе концерн намерен наладить производство моделей с наибольшими объемами продаж. Речь может идти, например, об автомобилях класса C, таких как Volkswagen Jetta, а также внедорожниках (SUV), которые хочет собирать в России подразделение концерна Skoda. В модельном ряду Skoda сейчас есть лишь один внедорожник Yeti.

М.Озегович также сказал, что Volkswagen может построить в России завод двигателей или коробок передач, как того требуют новые условия соглашения «о промсборке». «Мы к этому готовы, – сказал он. – Но в любом случае решение по двигателям и коробкам передач будет принято после подписания соглашения «о промсборке», если оно вообще будет подписано».