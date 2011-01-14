Tata Nano получит вариатор

Индийский автопроизводитель Tata Motors планирует выпустить версию микролитражки Nano, оснащенную вариатором. Для реализации этой идеи Tata уже начал переговоры с канадской фирмой CVTech, занимающейся выпуском бесступенчатых трансмиссий, пишет Auto.Lenta.Ru . В случае достижения соглашения канадцы будут не только поставлять для Tata коробки передач, но и, как ожидается, построят собственный завод неподалеку от предприятия по сборке Nano в городе Сананд, штат Гуджарат.

По некоторым данным, в Индии продажи хэтчбека Tata Nano с вариатором могут начаться в ноябре 2011 года. Как сильно появление такой трансмиссии повлияет на цену автомобиля, считающегося самой дешевой машиной в мире, пока не известно. Сейчас базовая стоимость Tata Nano в Индии составляет примерно 133 тысячи рупий (около 2,2 тысячи евро).

В настоящее время модель Nano доступна в Индии в трех комплектациях, но с одной силовой установкой. Хэтчбек оснащается двигателем объемом 624 куб.см. и мощностью 35 л.с., который пока агрегатируется только с четырехступенчатой механической коробкой передач. Максимальная скорость Nano – 105 км/ч.