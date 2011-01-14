Российский авторынок оправится от кризиса в 2012 году

Ассоциация Европейского Бизнеса ожидает восстановления российского авторынка до докризисного уровня в 2012 году, когда может быть продано 2,9 млн. машин, заявил глава комитета автопроизводителей АЕБ Дэвид Томас. В наступившем году, по прогнозу АЕБ, продажи новых автомобилей могут вырасти на 18% до 2,24 млн. штук, из них 2 миллиона – это легковые машин, 240 тысяч штук – LCV. По итогам 2010 года российский авторынок вырос на 30% до 1,91 млн. машин после 49-процентного падения в кризисном 2009 году, пишет агентство Reuters .

Впрочем, к значительному росту рынок подтолкнула госпрограмма «деньги в обмен на автохлам», запущенная в марте, отметил Д.Томас. Фактически по этой программе куплено более 260 тысяч автомобилей, правда почти 80% из них – самые дешевые машины, которые выпускает АВТОВАЗ, а в 2011 году финансируемая государством скидка полагается 240 тысячам бывших владельцев «драндулетов».

Однако иностранные автопроизводители и дилеры иномарок, спрос на которые слабо зависит от господдержки, говорят об общем оживлении авторынка к концу 2010 года. Опрошенные Reuters игроки рынка и эксперты считают, что в наступившем году рынок может вырасти на 10-20%.

Сейчас на рынке «присутствуют все компоненты для дальнейшего роста», а «в долгосрочном плане рынок будет самым крупным в Европе» и опередит европейского лидера – Германию, сказал Д.Томас. В 2010 году в Германии было продано 2,92 млн. автомобилей, на втором месте – Франция с результатом 2,25 млн. штук, а российский рынок оказался чуть меньше итальянского (1,96 млн. машин). Томас назвал три главных фактора, которые должны способствовать дальнейшему росту рынка, кроме мер господдержки: растущая после кризиса уверенность покупателей, возвращение доступности автокредитования со снижением процентных ставок, а также стабильность валюты.