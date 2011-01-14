ГАЗ увеличил выпуск LCV на 28%

Горьковский автозавод по итогам 2010 года выпустил более 82 тысяч легких коммерческих автомобилей – на 27,7% больше, чем годом ранее (64,2 тыс. шт.). Об этом агентству «АВТОСТАТ» сообщили в пресс-службе «Группы ГАЗ», добавив, что в прошедшем году также было собрано 5,1 тысяч легковых автомобилей Volga Siber, что более чем в два раза выше показателей 2009 года.

Реализация легких коммерческих автомобилей ГАЗа на российском рынке в 2010 году выросла на 37% и составила 71145 единиц. Продажи легковых автомобилей снизились на 12% до 5501 машин.

Как сообщал ранее президент «Группы ГАЗ» Бу Андерссон, компания планирует в 2011 году увеличить производство легких коммерческих автомобилей на 10-15%. Кроме того, в настоящее время «Группа ГАЗ» ведет переговоры о контрактной сборке легковых автомобилей для Volkswagen и GM.