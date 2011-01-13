Sollers в 2010 году увеличила продажи на 37%

Группа Sollers по итогам 2010 года увеличила реализацию на 37% до 93 тысяч автомобилей. Как отмечается, существенный рост продаж наблюдался по всем продуктовым брендам, производимым и продаваемым Sollers.

В частности, продажи автомобилей УАЗ в минувшем году выросли на 42% и составили 55411 единиц, из них – 49043 машины были реализованы на внутреннем рынке, 6368 штук – поставлены на экспорт. Продажи автомобилей Fiat в 2010 году составили 21943 единиц, что на 21% превышает показатели 2009 года. При этом реализация легких коммерческих автомобилей Fiat Ducato выросли на 59% и составили более 13 тысячи машин. Внедорожники SsangYong, производимых на новом автозаводе «Sollers – Дальний Восток», в прошедшем году разошлись в количестве 12526 экземпляров (+39%). Рост продаж по грузовым автомобилям Isuzu в 2010 году составил 67% - было продано в общей сложности 3064 грузовика.

По словам гендиректора Sollers Вадима Швецова, рост продаж по ключевым продуктам Sollers оказался выше среднего роста российского авторынка в 2010 году. При этом, отметил В.Швецов, основной прирост в минувшем году был обеспечен, прежде всего, за счет розничных продаж автомобилей без привязки к госпрограммам поддержки спроса на рынке. «Это подтверждает высокую конкурентоспособность автомобилей, выпускаемых Sollers, и позволяет рассчитывать на дальнейшее укрепление наших позиций на рынке в предстоящем году», – сказал глава Sollers.