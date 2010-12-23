«Автотор» начал сборку автомобилей Cadillac CTS 2011 модельного года | АВТОСТАТ

«Автотор» начал сборку автомобилей Cadillac CTS 2011 модельного года

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Калинингроадский завод «Автотор» начал сборку Cadillac CTS 2011 модельного года, который отличается начиная от новых материалов отделки и заканчивая большим выбором опций, включенных в базовую комплектацию. Автомобиль будет оснащен двигателем рабочим объемом 3.6 л мощностью 304 л.с.
В настоящее время на «Автоторе» осуществляется сборка моделей Cadillac CTS 2011 в кузове «седан», а также планируется начало производства спортивного купе Cadillac CTS Coupe, старт продаж которого в России намечен на начало 2011 года. Напомним, на калининградском предприятии производятся все модели Cadillac – CTS, SRX и Escalade, за исключением Cadillac Escalade Hybrid.
Стратегическое партнерство компании General Motors и «Автотора» началось с подписания комплекса соглашений в 2003 году, и на протяжении последних лет продолжает расширяться. Помимо производства автомобилей Cadillac CTS, на конвейере калининградского завода также собирается ряд моделей Opel и Chevrolet.

Источник: АВТОСТАТ
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