Toyota Yaris нового поколения дебютировал в Японии

Японский автопроизводитель Toyota представил хэтчбек Yaris следующего поколения (в Японии продается под именем Vitz). На домашнем рынке новинка в продаже в ближайшее время, однако до Европы автомобиль доберется только к лету следующего года.

Как пишет Auto.Lenta.Ru , силуэт автомобиля стал более динамичным, изменилась линия остекления, появились новые фары головного света, другая решетка радиатора и иной передний бампер, дизайн которого во многом напоминает аналогичный элемент компактвэна Verso-S. Как заявил главный инженер Toyota Хирофуми Ямамото, предыдущий хэтчбек Toyota Yaris в основном покупали женщины, однако с новой машиной в компании намерены изменить эту тенденцию. «Новая машина получила более спортивную внешность, поэтому мы ожидаем, что на этот раз больше мужчин обратит внимание на эту модель», – отметил Х.Ямамото.

Новый хэтчбек Toyota Yaris стал на 100 мм длиннее своего предшественника (3885 мм). При этом колесная база увеличилась на 50 мм, что позволило на 35 мм увеличить количество свободного пространства для ног задних пассажиров. Ширина машины осталась прежней – 1695 мм, а высота уменьшилась на 20 мм – до 1500 мм. Кроме того, Yaris стал на 30 кг легче, и его масса теперь составляет всего 1000 кг.

Автомобиль будет предлагаться с тремя бензиновыми двигателями объемом 1,0, 1,33 и 1,5 литра. Первые два мотора развивают 69 и 94 л.с. соответственно, а третий, мощностью 108 л.с., станут устанавливать на «заряженную» модификацию RS. Хэтчбек Toyota Yaris в Японии будет доступен только с вариатором, однако для европейского рынка базовой станет пятиступенчатая механическая коробка передач. Дизельные модификации Yaris появятся в 2012 году.