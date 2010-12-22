Skoda в 2010 году увеличила продажи в России на 40%

Чешская марка Skoda в 2010 году увеличила продажи на российском рынке на 40% до порядка 46 тысяч автомобилей. А рыночная доля марки выросла с 2,4% в 2009 году до 2,6% в 2010-м.

Как отмечают в Skoda Auto Россия, столь хороших показателей удалось добиться, прежде всего благодаря реализации государственных программ льготного кредитования и утилизации старых автомобилей, в которой приняли участие сразу четыре модели Skoda: cначала Fabia и Octavia, чуть позже к ним присоединились Superb и Yeti. Skoda вышла на третье место по количеству проданных автомобилей в рамках утилизационной программы, где наибольшим спросом пользовалась Fabia.

В 2010 году Skoda представила в России несколько новинок – наряду с новыми модификациями популярной Fabia, заряженной Fabia RS и эмоционально-практичной Fabia Scout, российским клиентам стала доступна долгожданная универсал-версия флагмана модельной линейки Skoda Superb – Superb Combi, обновленное семейство Roomster и полноприводная версия компактного кроссовера Yeti с новым дизельным двигателем 2.0 TDI (140 л.с.) и 6-ступенчатой коробкой передач DSG.