АВТОВАЗ планирует выпускать на «ИжАвто» LCV под брендом Lada

Альянс Renault-Nissan-АВТОВАЗ может организовать производство легких коммерческих автомобилей под брендом Lada на Ижевском автозаводе, сообщил в эфире корпоративного интернет-телевидения президент АВТОВАЗа Игорь Комаров. В прошлую пятницу АВТОВАЗ объявил, что покупает «ИжАвто» и инвестирует в него 7 млрд. рублей, которые займет у Сбербанка.

«Есть проект, который предложил альянс (Renault- Nissan)..., – цитирует И.Комарова агентство Reuters . – Есть предложения по производству коммерческих автомобилей, в том числе и под брендом Lada».

Источники в отрасли говорили ранее, что у Renault-Nissan есть планы производства легких коммерческих машин Renault на «ИжАвто». Объемы производства легких коммерческих Lada И.Комаров не обозначил.

АВТОВАЗ взял на себя обязательства к 2014 году довести объем производства на «ИжАвто» до 300 тысяч машин в год и загрузив конвейер завода производством «классики» и семейства Samara. Renault владеет блокпакетом АВТОВАЗа и вместе со своим партнером Nissan планирует купить контрольный пакет российского автогиганта.