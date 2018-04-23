 АВТОСТАТ | Совет директоров АВТОВАЗ рассмотрел опционную программу для менеджмента

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Совет директоров АВТОВАЗ рассмотрел опционную программу для менеджмента

На прошедшем вчера совете директоров АВТОВАЗа его участники рассматривали вопрос о введении опционной программы для менеджмента предприятия. Комментировать ее подробности сам АВТОВАЗ и его акционеры отказались. Как ожидается, что основные параметры опционной программы будут увязаны с долгосрочным развитием завода, пишет «РБК daily».
Напомним, о планах введения опционной программы для топ-менеджмента АВТОВАЗа член его совета директоров – управляющий директор «Тройки диалог» Сергей Скворцов рассказал в июле нынешнего года. Предполагалось, что на опционы направят порядка 2-3% акций АВТОВАЗа, а основными этапами программы станут 2012 и 2016 годы. Ранее «Ростехнологии», Renault и «Тройка Диалог» высказывались в поддержку такой идеи. По мнению аналитика PricewaterhouseCoopers Ксении Денисовой, в кризис долгосрочное вознаграждение надежнее, чем бонусные схемы.
Ранее заместитель гендиректора «Ростехнологий» Игорь Завьялов говорил, что в опционной программе будет предусмотрено два ключевых аспекта: модернизация производства и рост капитализации предприятия. Она должна нацелить менеджмент на успешное завершение реструктуризации АВТОВАЗа и выполнение программы развития компании. В частности, финансовая помощь со стороны правительства будет конвертирована в акции завода к 2016 году.
Добавим также, что на вчерашнем заседании члены совета директоров утвердили назначение членом правления ОАО «АВТОВАЗ» вице-президента АВТОВАЗа по безопасности Павла Жукалина вместо Бориса Данилова, перешедшего на другую работу.

Источник: АВТОСТАТ

 
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