Совет директоров АВТОВАЗ рассмотрел опционную программу для менеджмента

На прошедшем вчера совете директоров АВТОВАЗа его участники рассматривали вопрос о введении опционной программы для менеджмента предприятия. Комментировать ее подробности сам АВТОВАЗ и его акционеры отказались. Как ожидается, что основные параметры опционной программы будут увязаны с долгосрочным развитием завода, пишет «РБК daily» .

Напомним, о планах введения опционной программы для топ-менеджмента АВТОВАЗа член его совета директоров – управляющий директор «Тройки диалог» Сергей Скворцов рассказал в июле нынешнего года. Предполагалось, что на опционы направят порядка 2-3% акций АВТОВАЗа, а основными этапами программы станут 2012 и 2016 годы. Ранее «Ростехнологии», Renault и «Тройка Диалог» высказывались в поддержку такой идеи. По мнению аналитика PricewaterhouseCoopers Ксении Денисовой, в кризис долгосрочное вознаграждение надежнее, чем бонусные схемы.

Ранее заместитель гендиректора «Ростехнологий» Игорь Завьялов говорил, что в опционной программе будет предусмотрено два ключевых аспекта: модернизация производства и рост капитализации предприятия. Она должна нацелить менеджмент на успешное завершение реструктуризации АВТОВАЗа и выполнение программы развития компании. В частности, финансовая помощь со стороны правительства будет конвертирована в акции завода к 2016 году.

Добавим также, что на вчерашнем заседании члены совета директоров утвердили назначение членом правления ОАО «АВТОВАЗ» вице-президента АВТОВАЗа по безопасности Павла Жукалина вместо Бориса Данилова, перешедшего на другую работу.