Rolls-Royce удвоил продажи автомобилей за счет бестселлера Ghost

Продажи британского производителя роскошных автомобилей Rolls-Royce за десять месяцев 2010 года выросли более чем в два раза и превысили 1 тысячу экземпляров. Об этом сообщил главный исполнительный директор Rolls-Royce Торстен Мюллер-Отвос, отметив, что своим успехом производитель обязан главным образом началу продаж Ghost. Доля модели в общем объеме продаж составляет три четверти, пишет AutoNews.Ru . Количество новых покупателей автомобилей Rolls-Royce в 2010 году составило сразу 80%. При этом новые клиенты в среднем на десять лет моложе покупателей Phantom.

В США продажи Rolls-Royce выросли на 360%, а в Европе – на 250%, в частности в Великобритании – на 50%. В настоящее время модельный ряд марки представлен на мировом рынке следующими моделями: Phantom, купе Phantom, купе-кабриолет и Ghost. Интересно, что около 100 клиентов компании владеют автомобилями всех четырех моделей.

Напомним, что на прошлой неделе стало известно, что Rolls-Royce планирует расширить модельный ряд Ghost, выпустив три новых автомобиля в ближайшие три года: удлиненную версию, купе и купе-кабриолет. Первым будет выпущен лимузин; вся прибавка к длине будет сосредоточена позади средней стойки, что потребует редизайна крыши и задних дверей автомобиля. В результате длина седана вырастет на 20-25 см, при этом двигатель V12 объемом 6,6 л останется неизменным.

Т. Мюллер-Отвос сообщил, что дата появления двухдверных моделей на рынке еще не определена, однако отметил, что публика увидит сразу их серийные версии, поскольку при таких сравнительно небольших изменениях в концептах нет необходимости. Напомним, что Ghost является самым «бюджетным» и самым хорошо продаваемым Rolls-Royce. С начала 2010 года он разошелся в количестве 2500 экземпляров – в три раза больше, чем Rolls-Royce Phantom.