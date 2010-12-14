Российские дилеры Volvo начали принимать заявки на самые доступные версии S60

C 13 декабря российские дилеры Volvo начали принимать заказы на самые доступные версии седана S60, оснащенные новым 1,6-литровым бензиновым двигателем с турбонаддувом и непосредственным впрыском топлива. Поставки автомобилей с таким мотором на российский рынок начнутся в начале следующего года, сообщает Auto.Lenta.Ru .

Новый двигатель будет доступен для Volvo S60 в двух вариантах мощности – 150 и 180 л.с. Первый из них станет агрегатироваться с шестиступенчатой механической коробкой передач, а второй – с шестидиапазонной преселективной трансмиссией Powershift с двумя сцеплениями. По данным производителя, наименее мощный вариант этого мотора позволит автомобилю разгоняться с 0 до 100 км/ч за 9,5 секунды, а ускорение до «сотни» у 180-сильной версии займет 8,3 секунды.

Цены на седан S60 со 150-сильным двигателем начинаются от 1 млн. 99 тысяч рублей, а более мощный автомобиль будет стоить на 100 тысяч рублей дороже.

Также Volvo S60 доступна в России с 2,0- и 3,0-литровыми бензиновыми двигателями мощностью 203 и 305 л.с. соответственно, причем последний предлагается только с полным приводом и «автоматом». Кроме того, Volvo S60 можно заказать и с 205-сильным (420 Нм) 2,5-литровым дизелем.