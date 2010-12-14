Израильский авторынок в 2010 году установит рекорд

С начала 2010 года на израильском авторынке ежемесячно фиксируется рекордный уровень продаж. Исключением не стал и ноябрь, когда в Израиле было продано 20990 новых автомобилей, что на 23% выше прошлогоднего показателя. Всего с января по ноябрь на израильских дорогах появились 197682 новых автомобиля (+27%). Как ожидается, в декабре высокий уровень продаж сохранится, и в этом году в общей сложности израильтяне приобретут почти 220 тысяч новых автомобилей, что станет рекордом для авторынка этой страны.

Лидером продаж на израильском рынке является Mazda, реализовавшая за 11 месяцев 28868 машин – примерно столько же было продано за аналогичный период 2009 года. На втором месте с небольшим отрывом идет Hyundai – ее продажи выросли на 53% и составили 27866 единиц. Далее следуют еще две японские марки – Toyota (20507 шт. +20%) и Suzuki (11620 шт., +95%). Замыкает «пятерку» лидеров самых популярных в Израиле марок Volkswagen с показателем 10521 проданных автомобилей (+54%).