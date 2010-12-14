КАМАЗ за 11 месяцев увеличил реализацию на 28,5%

КАМАЗ по итогам 11 месяцев 2010 года реализовал на внутреннем рынке около 25 тысяч грузовых автомобилей, что на 28,5% превышает показатели 2009 года. На экспорт за тот же период отгружено 3,6 тысяч машин, что в точности соответствует уровню 2009 года.

Как отмечается, КАМАЗ сохранил за собой лидирующие позиции на российском рынке в сегменте грузовых автомобилей полной массой свыше 14 тонн. По итогам января-ноября доля КАМАЗа в этом классе техники составила 48%, что значительно выше аналогичного показателя докризисного 2008 года в целом (28%). В сегменте рынка грузовых автомобилей полной массой от 8 до 14 тонн компания увеличила свою долю до 13,7%.

Как сообщалось ранее, по итогам всего 2010 года КАМАЗ планирует реализовать порядка 32,1 тысячи грузовых автомобилей, из них на российском рынке – 28,1 тысячи штук, на экспорт – 4 тысячи машин. В будущем году, согласно бизнес-плану, КАМАЗ планирует произвести и продать 35806 машин, с учетом среднетоннажных автомобилей – это порядка на 11,5% больше, чем в уходящем году. Из них 30966 автомобилей будут реализованы на российском рынке, 4840 штук – за рубежом. Кроме того, в будущем году КАМАЗ намерен получить консолидированной выручки по РБСУ не менее 90,6 млрд. рублей, а также обеспечить по российским стандартам рентабельность по EBITDA не менее 7,1%.