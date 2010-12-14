Nokian может построить в России еще один шинный завод

Финский производитель шин Nokian Tyres весной 2011 года примет решение о строительстве в России нового завода. Предполагается, что стоимость нового проекта составит около 200 млн. евро, пишет AutoNews.Ru . Однако, по словам главы финской компании Кима Грана, руководство Nokian Tyres может отдать предпочтение и другому государству Восточной Европы.

«Нам будет несложно построить новый завод в России, однако в таком случае мы сталкиваемся с определенным риском, поскольку 70% нашей продукции и так выпускается там», – отметил К.Гран. Если завод все же решат строить на территории России, он будет располагаться также в Ленинградской области.

Как отмечает агентство Reuters , Nokian получает 80% прибыли от продажи зимних шин и ориентируется на быстрорастущие рынки в России, других постсоветских государствах и Восточной Европе. В России компания производит 11 млн. шин в год и значительную часть из них экспортирует. Nokian имеет два завода – в России и Финляндии – и начнет строительство третьего в 2012 году. В ближайшие три года компания планирует инвестировать 350-400 млн. евро в расширение производства.

Кроме того, по словам главы Nokian Tyres, компания весьма заинтересована в расширении своего бизнеса в Китае. Так, на сегодняшний день Nokian Tyres уже имеет контракт на производство шин в КНР. Однако, по мнению руководства компании, рынок зимней резины в Поднебесной еще недостаточно развит. «У нас есть реализуемые проекты в Китае, однако они не станут оказывать существенного влияния на результат в ближайшие годы», – отметил К.Гран.