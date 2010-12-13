Ford модернизирует завод, где будет выпускать новый Escape

Американский автоконцерн Ford потратит 600 млн. долларов на модернизацию своего завода в Луисвилле (штат Кентукки), где планируется начать производство кроссовера Escape следующего поколения. Как сообщалось ранее, в ближайшее время автомобили Escape и Kuga заменят одной глобальной моделью – по аналогии с автомобилями Focus и Fiesta. Кроме того, по неофициальной информации, производство новой Kuga перенесут из Европы в США, пишет Auto.Lenta.Ru .

После переоборудования завода на нем можно будет одновременно производить шесть моделей, тогда как с 1990 года на нем выпускалась только одна – внедорожник Ford Explorer. Какие еще автомобили планируется собирать на предприятии, помимо Explorer и Escape, пока не сообщается. По неофициальной информации, с 2012 года в Луисвилле начнется выпуск нового компактного кроссовера Lincoln.

Как сообщалось ранее, в начале 2011 года на Детройтском автосалоне компания Ford представит концептуальный автомобиль, серийная версия которого заменит нынешние Kuga и Escape. Машина получит общее название на всех рынках, однако, какое именно – Kuga или Escape, пока неизвестно. По предварительной информации, производство нового кроссовера начнется во второй половине 2012 года, а его продажи на североамериканском рынке стартуют с середины 2013 года.