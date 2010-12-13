КАМАЗ в 2011 году увеличит производство и продажи порядка на 11,5%

Совет директоров КАМАЗа утвердил бизнес-план на 2011 год, согласно которому ожидаемая реализация в нынешнем году составит порядка 32,1 тысячи грузовых автомобилей, из них на российский рынок – 28,1 тысячи штук, на экспорт – 4 тысячи машин. Исходя из этого, доля ОАО «КАМАЗ» на российском рынке грузовых автомобилей полной массой 14-40 тонн составит 51%.

В будущем году, согласно бизнес-плану, КАМАЗ планирует произвести и продать 35806 машин, с учетом среднетоннажных автомобилей – это порядка на 11,5% больше, чем в уходящем году. Из них 30966 автомобилей будут реализованы на российском рынке, 4840 штук – за рубежом. Кроме того, в будущем году КАМАЗ намерен получить консолидированной выручки по РБСУ не менее 90,6 млрд. рублей, а также обеспечить по российским стандартам рентабельность по EBITDA не менее 7,1%.