СП Sollers-Fiat начнет строительство завода в 2011 году

Российская автомобильная компания Sollers и итальянский автопроизводитель Fiat планируют начать строительство совместного завода в Елабуге (особая экономическая зона «Алабуга») в 2011 году, сообщил генеральный директор ОАО «Особые экономические зоны» Игорь Косов. По его словам, на сегодняшний день уже был предметно обсужден бизнес-план, проведены переговоры на уровне рабочей группы для изучения всех вопросов, связанных с инфраструктурой, которую нужно будет создать для компании Fiat. И.Косов отметил, что на предприятии мощностью 500 тысяч автомобилей в год будет налажено производство новых моделей Fiat, которые, возможно, будут экспортировать и на европейский рынок, пишет AutoNews.Ru .

Напомним, Sollers и Fiat в феврале 2010 года подписали соглашение о создании совместного предприятия. В рамках СП предусматривается организация в России производственного центра для разработки и выпуска автомобилей на базе платформ альянса Fiat-Chrysler. Реализация данного проекта приведет к появлению второго крупнейшего игрока на российском автомобильном рынке. Сумма инвестиций в СП оценивается в 2,4 млрд. евро. Из них 300 млн. евро в равных долях внесут участники СП: Sollers – в виде производственных мощностей, Fiat – в виде технологий.