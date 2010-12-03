АВТОВАЗ и «Северсталь» опять не могут согласовать цены на автолист

АВТОВАЗ и «Северсталь» опять не могут согласовать цены на автомобильный лист, из-за чего автозавод обратился за помощью к антимонопольной службе (ФАС).

Как рассказал газете «Ведомости» вице-президент АВТОВАЗа по закупкам Дамир Кашапов, меткомпания хочет с 2011 года поднять базовую стоимость автомобильного листа на 30%. Как изменится при этом конечная цена металла для предприятия, он не говорит, отмечая, что предложение «Северстали» для АВТОВАЗа неприемлемо, так как приведет к повышению цен на готовые автомобили примерно на 3,5%.

Между тем, известно, что цена на металл привязана к изменениям международного индекса Steel Business Briefing (SBB). В первом полугодии индекс SBB вырос на 29,5%, а за последние пять месяцев потерял 17%. По данным «Металл-курьера», холоднокатаный прокат в России за последние пять месяцев подешевел на 5,1% до 25 314,5 руб./т.

В год АВТОВАЗ покупает 500 тысяч тонн листа: 60% из этого объема приходится на «Северсталь», остальное – на Магнитогорский меткомбинат. Сейчас автопроизводитель договаривается с металлургами о заключении контрактов на 2011-2013 гг. Позиция ММК гораздо более конструктивная, сказал Д.Кашапов, не раскрывая деталей переговоров.

Это уже второй конфликт АВТОВАЗа с металлургами в этом году – в мае «Северсталь» и ММК хотели поднять цены на автолист на 25%, но АВТОВАЗ был готов только к 17%-ному росту. Не сумев договориться, «Северсталь» остановила отгрузку листа, а в тот же день премьер Владимир Путин рекомендовал руководителю ФАС Игорю Артемьеву обсудить с металлургами повышение цен на их продукцию, «посмотреть на реалии, на структуру ценообразования». Через какое-то время компании сообщили, что контракт подписали, не раскрыв цены. По словам источников, близких к автозаводу, они выросли на 22%.

Если «Северсталь» не пойдет на уступки в этот раз, контракт не будет заключен, категоричен Кашапов, завод готов покупать прокат у других производителей. Во время майских проблем переговоры с «АвтоВАЗом» о поставках вел НЛМК. Комбинат периодически поставляет на завод свою продукцию и заинтересован в новых клиентах, отмечает его представитель.