МЭР подписал с автопроизводителями 4 соглашения в рамках нового режима «промсборки»

Минэкономразвития России подписало 4 соглашения с автопроизводителями в рамках нового режима «промсборки» на общую сумму ожидаемых инвестиций свыше 5 млрд. долларов, заявил директор департамента особых экономических зон и проектного финансирования министерства Дмитрий Левченков.

По его словам, соглашения подписаны с консорциумом Sollers-Ford (заявленный объем инвестиций 1,2 млрд. долларов), с Volkswagen (900 млн. долларов), GM (1 млрд. долларов) и консорциумом АВТОВАЗ-Renault-Nissan-ИжАвто-КАМАЗ-Мерседес-Бенц Тракс Восток (до 2 млрд. долларов).

Cогласно договоренностям с ВТО, инвестсоглашения должны были быть подписаны до 1 июня 2011 года, пишет агентство «Финмаркет». В марте было подписано 6 меморандумов о намерениях работать в рамках нового режима «промсборки». В результате, по словам Д.Левченкова, было подписано 4 соглашения, отказалась от подписания инвестсоглашения компания Magna, так как «у нее не получился бизнес-кейс, потому что они не практикуют сборку автомобилей». Кроме того, итальянский автоконцерн Fiat до конца недели намерен подписать с Минэкономразвития РФ соглашение по сборке автомобилей в России и может направить 1,1 млрд. долларов на этот проект.

Д.Левченков отметил, что реализация данных четырех проектов в рамках нового режима «промсборки» позволит автопроизводителям дополнительно к уже имеющимся мощностям в 1,3 млн. машин создать новые производственные мощности по выпуску свыше 500 тысяч автомобилей в год, а также модернизировать действующие производственные мощности, в том числе российских предприятий. «Общие дополнительные инвестиции в реализацию проектов составят свыше 5 млрд. долларов», – сказал Д.Левченков, отметив, что эти инвестиции ожидаются в период до 2015 года.

В соответствии с бизнес-планами компаний, реализация инвестпроектов предусматривает производство до 100 современных моделей автомобилей в объеме более 2 млн. штук в год (с учетом модернизации производств на АВТОВАЗе и «ИжАвто»). В частности, объем производства компаний Sollers-Ford ожидается на уровне 300 тысяч автомобилей в год, VW – 300-310 тысяч автомобилей, GM – 300 тысяч автомобилей и АВТОВАЗ-Renault-Nissan-ИжАвто-КАМАЗ-Мерседес-Бенц Тракс Восток – более 1 млн. автомобилей в год.