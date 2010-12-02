Volkswagen начинает продажи в России нового Phaeton

Российские дилеры Volkswagen с 9 декабря начинают продажи представительского седана Phaeton нового поколения. Цены на Volkswagen Phaeton начинаются от 3 млн. 160 тысяч рублей.

Новый Phaeton будет продаваться в России по абсолютно новой концепции – в специально оборудованных «Phaeton центрах». На момент начала продаж в программе участвуют 19 официальных дилеров марки Volkswagen в 11 городах России. Только эти авторизованные дилерские центры марки Volkswagen имеют право продавать и обслуживать новые автомобили Phaeton.

В дизайне нового Phaeton классические пропорции седана сочетаются с кузовными элементами, придающими образу автомобиля актуальность и динамичность. В качестве силовых агрегатов предлагаются шести-, восьми- и двенадцатицилиндровые бензиновые двигатели. Экономичный V6 FSI мощностью 280 л.с. в сочетании с 6-ступенчатой АКП и полным приводом 4Motion позволяет Phaeton разгоняться до 100 км/ч за 8,9 с и показывать максимальную скорость 250 км/ч. Новый Phaeton, оснащенный двигателем V8, развивает мощность 335 л.с., на разгон до скорости 100 км/ч автомобиль тратит всего 6,9 секунды. Максимальная скорость Phaeton с двигателем V8 ограничена электроникой на отметке 250 км/ч. Самый мощный Phaeton оснащается двигателем W12 с рабочим объемом 6,0 л. В сочетании с 5-ступенчатой автоматической коробкой передач (Tiptronic с альтернативным секвентальным режимом переключения), двенадцатицилиндровый двигатель W12 разгоняет Phaeton с удлиненной колесной базой до скорости 100 км/ч всего за 6,1 секунды. Максимальная скорость и в данном случае ограничена 250 км/ч.

В серийной комплектации автомобиль оснащается радиосистемой RCD 810, а для дополнительного заказа доступна радионавигационная система RNS 810. Управляемые с помощью 8-дюймового сенсорного экрана системы образуют единый функциональный блок с системой управления климатической установкой и мультимедийным оборудованием. Полностью новой разработкой является устанавливаемая на заказ система динамического управления дальним светом (Dynamic Light Assist). Салон Phaeton считается одним из самых элегантных, высококачественных и комфортабельных в представительском классе.

По данным агентства «АВТОСТАТ» , за десять месяцев 2010 года продажи Volkswagen Phaeton на российском рынке составили 60 экземпляров – это на 41,8% меньше, чем годом ранее (103 шт.).