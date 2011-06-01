Государство выделит автопрому Японии 620 млн. долларов

Банк развития Японии создаст фонд объемом около 620 млн. долларов для поддержки отечественного автопрома. Предполагается, что уже в ближайшие месяцы средства из этого фонда поступят в распоряжение Союза японских производителей комплектующих, в который входят около 400 ведущих компаний страны. Эти деньги пойдут не только на восстановление производственных мощностей, пострадавших от природной катастрофы, но и на развитие новых технологий. Перечислить средства в фонд и поучаствовать в спасении поставщиков, а значит, и японского автопрома смогут и частные финансовые компании, пишет AutoNews.Ru.

Несмотря на то что землетрясение произошло 11 марта., его последствия до сих пор весьма остро ощущают многие японские поставщики автокомплектующих. Согласно прогнозу компании Ernst & Young, недостаток автокомпонентов, производимых на японских заводах, сохранится в течение всего II квартала нынешнего года.