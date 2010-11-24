В октябре импорт легковых автомобилей в РФ вырос на 60%

За октябрь 2010 года на территорию Российской Федерации юридическими лицами было ввезено 70,4 тысячи легковых автомобилей, что на 60% больше, чем за аналогичный период 2009 года. При этом на долю подержанной техники приходится менее 1% от импорта. Такие данные получили специалисты аналитического агентства «АВТОСТАТ» при подготовке ежемесячного обзора российского авторынка.

Первое место по импорту легковых автомобилей в Россию в октябре вернула себе корейская марка Hyundai, оттеснив лидера предыдущего месяца - Nissan на вторую позицию. Hyundai ввез в Россию 10,6 тыс. машин, что в 2,5 раза больше, чем за аналогичный период прошлого года (4,2 тыс. шт.). Nissan по сравнению с сентябрем 2009 года увеличил объемы ввоза на 45% - с 4,7 тыс.шт. до 6,8 тыс.шт. Третье место второй месяц подряд удерживает Daewoo с показателем 6,8 тыс. шт. (+112%). Четвертую позицию, как и в сентябре, занимает Toyota – 6,5 тыс. шт.(+ 29%). Замыкает пятерку Mitsubishi (5,9 тыс.шт.;+140%), оставшаяся на этом месте с прошлого месяца.

В «десятку» самых импортируемых в сентябре также вошли Mazda (4,1 тыс.шт., +72%), Suzuki (3,1 тыс.шт., -8%), Opel (2,8 тыс.шт., Mercedes(2,8 тыс.шт., +172%) и Volkswagen (2,5 тыс.шт., +191%). В октябрьский ТОП-10 не попали KIA(2,4 тыс.шт.) и ZAZ(1,6 твс.шт.), которые по итогам десяти месяцев все-таки остаются в «десятке» лидеров.

Всего за январь-октябрь 2010 года в Россию было импортировано 493,9 тысяч легковых автомобилей, что на 20,6% больше результата аналогичного периода прошлого года (409,4 тыс.шт.).