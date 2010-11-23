Citroen удваивает утилизационную скидку на С-Сrosser

Кроссовер Citroen С-Сrosser, который с сентября выпускается на калужском заводе «ПСМА», официально включен в государственную программу утилизации автомобилей. По этому случаю компания Citroen удвоила утилизационную премию на эту модель.

Теперь любой клиент может не просто приобрести новый С-Crosser, произведенный в России, по цене, сниженной на 50 тысяч рублей согласно программе утилизации, но и воспользоваться дополнительным бонусом в 50 тысяч рублей, предоставленным компанией Citroen. Таким образом, стоимость нового автомобиля уменьшится на 100 тысяч рублей и с учетом удвоенной ставки по программе утилизации начинается от 819 тысяч рублей.

Citroen С-Сrosser прделагается на российском рынке с двумя вариантами бензиновых двигателей: 2.0 (2WD и 4WD) и 2.4 л. (4WD). Версию с двигателем 2.4 можно купить уже сейчас, а C-Сrosser с двигателем 2.0 и передним приводом пока доступен только для заказа, получить его можно будет в январе 2011 года. На обе модификации устанавливаются два типа трансмиссии: механическая коробка переключения передач и бесступенчатая трансмиссия (CVT). Все версии C-Crosser калужской сборки, выпускается в пятиместном кузове.

По данным агентства «АВТОСТАТ» , за десять месяцев 2010 года на российском рынке было продано 657 кроссоверов Citroen С-Сrosser (-58,3%).