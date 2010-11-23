Kia начнет продавать новые автомобили через аукцион Ebay

Южнокорейский автопроизводитель Kia Motors Corp. начнет продавать новые автомобили через аукцион Ebay, чтобы повысить узнаваемость бренда в США, где спрос на автомашины Kia активно растет.

Как заявил вице-президент американского отделения компании Том Лавлесс, более 300 из 725 дилеров Kia в США решились зарегистрировать свой ассортимент продукции на сайтах EBay и kia.ebay.com.

EBay, в свою очередь, стремится увеличить продажи новых автомобилей и автокомпонентов, которые составляют лишь небольшую долю от продаж подержанных легковых автомобилей и грузовиков через ее веб-сайт, пишет агентство «Финмаркет» . Доля Kia на американском рынке вырастет в 2010 году до максимума с момента ее появления в США 16 лет назад. За последние 18 месяцев автоконцерн выпустил семь новых моделей автомобилей, чтобы повысить продажи.