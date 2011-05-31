Cadillac предлагает новую кредитную программу

Компания Cadillac и «Райффайзенбанк» объявляют о начале новой специальной программы автокредитования с 1 июня 2011 года, в которой банк выступит эксклюзивным партнером Cadillac в России. Данная кредитная программа предусматривает снижение процентных ставок на 1-2% для новых автомобилей марки Cadillac и отмену комиссии за выдачу кредита.

В рамках совместного проекта предлагаются привлекательные условия кредитования на покупку автомобилей Cadillac по выгодной ставке 9,5% годовых в рублях при первоначальном взносе от 40% от стоимости автомобиля сроком на 12 месяцев. Основными преимуществами программы являются возможность быстрого оформления кредита по двум документам, максимальный срок кредита – 5 лет и максимальная сумма кредита – 3 млн. рублей. Кредит можно оформить во всех официальных дилерских центрах Cadillac в России. Размер ежемесячного платежа зависит от стоимости автомобиля.

Также клиентам, купившим автомобиль Cadillac как в кредит, так и за наличный расчет, «Райффайзенбанк» предлагает оформить на специальных условиях пакет услуг «Премиальный» – комплекс лучших банковских продуктов и услуг. Созданный специально для состоятельных клиентов пакет «Премиальный» предоставляет доступ к персональному банковскому обслуживанию PremiumBanking, которое ориентировано на комфортное индивидуальное обслуживание и эффективное управление финансами. Пользование пакетом услуг «Премиальный» будет бесплатным в течение полугода с момента оформления.

Как отметил член правления «Райффайзенбанк» Андрей Степаненко, Cadillacсовместно с «Райффайзенбанком» первыми на рынке предлагают приобрести не просто машину класса премиум, но и получить банковское обслуживание класса премиум, идеально подходящее владельцам автомобилей Cadillac.