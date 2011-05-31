ГАЗ начал опытное производство «ГАЗели-Next»

«Группа ГАЗ» начала опытное производство легкого коммерческого автомобиля «ГАЗель» нового поколения – «ГАЗель-Next». Об этом сообщил президент «Группы «АЗ» Бу Андерсон, добавив, что в 2012 году планируется произвести 300 таких машин и направить их «наиболее лояльным клиентам» для тестирования. Серийное производство «ГАЗель-Next» планируется начать в 2013 году, пишет AutoNews.Ru.

«ГАЗель-Next» будет несколько больше нынешней «ГАЗель-бизнес», также автомобиль оснастят новыми тормозами и подушками безопасности. Бу Андерсон также отметил, что по агрегатной базе компания еще ведет переговоры с поставщиками.