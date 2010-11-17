Honda прекращает продажу модели Civic в Японии

Японский автопроизводитель Honda Motor Co. в декабре прекращает продажу гибридов Civic на внутреннем рынке из-за низкого спроса на этот автомобиль. За 2009 год в Японии было реализовано 9 тысяч автомобилей Honda Civic, в то время как продажи по всему миру достигли 609 тысяч машин, пишет «Газета.Ru» .

При этом Honda продолжит выпускать экспортный гибридный вариант Civic на заводе в г. Судзука, префектура Мие. Кроме того, машина и дальше будет собираться на 13 предприятиях компании, в Северной Америке, Европе и других странах, где модель остается популярной. В частности, Civic является самой продоваемой Honda в России.

Напомним, что в августе нынешнего года Honda прекратила выпускать в Японии модель Civic с бензиновыми двигателями внутреннего сгорания, и до конца года эта же участь постигнет и гибридные автомобили. Продажи Civic в Японии официально прекратятся после того, как будут распроданы запасы произведенных в 2010 году автомобилей.

Модель Honda Civic была впервые представлена в 1972 года, пишет AutoNews.Ru . Она стала первым японским автомобилем, составившим в Европе конкуренцию машинам местного производства. Последующие версии Civic постепенно росли в размерах, и на данный момент этот автомобиль уступает по популярности в Японии более компактным Honda Jazz и Honda Insight. Тем не менее, в США Honda Civic остается одной из самых востребованных моделей.