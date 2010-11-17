Производство грузовиков в октябре увеличилось в 2 раза

По данным «Росстата», производство грузовых автомобилей с января по октябрь составило 119 тысяч единиц, что на 66,8% выше показателя за аналогичный период прошлого года. В октябре с российских конвейеров сошло 17 тысяч грузовиков – это почти вдвое (+96,6%) больше, чем годом ранее, и на 11,2% выше показателя за сентябрь.

Стоит отметить, что КАМАЗ по итогам октября выпустил 3670 машинокомплектов – это на 62,5% больше, чем годом ранее. Как отмечают на КАМАЗе, главный сборочный конвейер стабильно на протяжении всего месяца выдерживал принятый темп 180 машинокомплектов в сутки. В итоге перевыполнение плана октября по сборке составило более 200 единиц, тем самым был создан определенный задел на начало ноября, чтобы компенсировать предстоящие праздничные дни. Всего за десять месяцев нынешнего года с камского конвейера сошло почти 27,9 тысячи грузовиков, что в 1,5 раза превышает прошлогодний показатель.

Добавим также, что выпуск автобусов в России в январе-октябре 2010 года вырос на 35,8% до 31,8 тысячи единиц. Отметим, что это наименьшая положительная динамика по сравнению с производством легковых и грузовых автомобилей. В октябре автобусные заводы выпустили порядка 4,2 тысячи машин – это на 19,6% больше, чем годом ранее, однако на 8,4% ниже показателя за предыдущий месяц.