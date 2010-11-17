Renault-Nissan выбирает в Приморье площадку для нового завода

Специалисты альянса Renault-Nissan в ближайшее время посетят Приморский край для выбора площадки под строительство нового автозавода, сообщил губернатора региона Сергей Дарькин. При этом он отметил, что намерен предложить потенциальным инвесторам построить завод не в самом Владивостоке, а в его окрестностях, пишет AutoNews.Ru .

Как отмечают эксперты, новый завод на Дальнем Востоке может пригодиться Renault-Nissan, чтобы ликвидировать прогнозируемый к 2015 году дефицит мощностей в 200 тысяч автомобилей. Как рассказывал на встрече с премьером Владимиром Путиным в начале ноября президент Renault-Nissan Карлос Гон, через пять лет в России будет продаваться 4 млн. легковых автомобилей, при этом на долю альянса АВТОВАЗа, Renault и Nissan должно приходиться 40%, т.е. все три компании должны продавать 1,6 млн. автомобилей в год,. Чтобы достичь таких показателей, альянсу нужно увеличивать мощности – согласно нынешним планам АВТОВАЗ к 2015 году сможет производить до 1,2 млн. машин в год, «Автофрамос» – 160 тысяч машин, петербургский завод Nissan – 50 тысяч единиц. Как пишет газета «Ведомости» , дефицит составляет около 200 тысяч автомобилей в год, и, по словам источников, эти мощности предполагается либо построить, либо арендовать. Правда, в случае строительства завода на Дальнем Востоке могут серьезно вырасти расходы Renault-Nissan на транспортировку готовых автомобилей. Даже если альянс получит субсидии на доставку готовых автомобилей в центральную Россию, как и Sollers, они будут временными, полагают эксперты.