Выпуск легковых автомобилей в октябре вырос в 2,2 раза

По данным «Росстата», за десять месяцев нынешнего года с российских конвейеров сошло 954 тысячи легковых автомобилей – на 95,7% больше, чем за аналогичный период 2009 года. Таким образом, в октябре было выпущено порядка 131 тысячи машин – это в 2,2 раза больше, чем годом ранее, и на 2,2% выше показателя за предыдущий месяц.

Как отмечают аналитики агентства «АВТОСТАТ», высокая положительная динамика объясняется «эффектом низкой базы», поскольку в прошлом году в связи с падением авторынка и затовариванием складов большинство российских автозаводов продолжали работать в сокращенном режиме. Вместе с тем в нынешнем году предприятия автопрома продолжают наращивать производство в связи с действием утилизационной программы, а также общим восстановлением рынка. Так, с конвейера АВТОВАЗа в прошлом месяце сошло 59,5 тысячи автомобилей – на 76,7% больше, чем годом ранее. Стоит также отметить, что после полуторагодичного простоя в сентябре возобновил серийное производство Ижевский автозавод, и за два месяца выпущено порядка 2597 «классических» универсалов Lada 2104 и ИЖ-27175, из них 2230 машин – в октябре. Кроме того, в конце сентября GM-АВТОВАЗ и калужский завод Volkswagen перешли на двухсменный режим работы. Продолжают расширять модельный ряд и вновь открытые предприятия – в начале сентября калужский завод PSA Peugeot Citroen и Mitsubishi Motors начал сборку внедорожников моделей Citroen C-Crosser, Peugeot 4007 и Mitsubishi Outlander.

Согласно прогнозу агентства «АВТОСТАТ», в 2010 году в России будет выпущено 1,1 млн. легковых автомобилей, что соответствует уровню 2004 года (1104,6 тыс. шт.). В то же время этот показатель больше результата 2009 году на 85% (596 тыс. шт.), но меньше объемов выпуска 2008 года на 25% (1472,2 тыс. шт.).