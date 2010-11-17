Nissan будет выпускать в Китае 1,2 млн. машин ежегодно

Японский автопроизводитель Nissan открыл второй завод в Женжоу, благодаря чему производственные мощности в Китае увеличатся до 1,2 млн. автомобилей в 2012 финансовому году.

Производственные мощности двух заводов Zhengzhou Nissan Co., Ltd. в совокупности вырастут с 60 до 200 тысяч автомобилей в год. После дополнительных инвестиций и расширения завода ожидается, что к 2012 финансовому году объем производства возрастет до 240 тысяч автомобилей. В результате годовой объем производства Nissan в Китае вырастет от 670 тысяч единиц на текущий момент до 1,2 млн. автомобилей в 2012 финансовом году, когда увеличится производство других заводов в Китае, включая второй завод в Dongfeng Nissan Huadu.

На новом заводе ZNA будут производиться две модели SUV – X-Trail и Qashqai, которые сейчас производятся на заводе Dongfeng Nissan Huadu в Гуанжоу Сити, провинция Гуандон. После расширения производства заводы ZNA и Dongfeng Nissan Huadu (годовой объем производства на сегодняшний день 360 тысяч единиц) станут главными производственными площадками компании в Китае.

Общий объем инвестиций в строительство второго завода ZNA составил порядка 1 млрд. юаней (12,3 млрд. йен). Также обсуждаются дополнительные инвестиции в расширение этого предприятия. С началом производства будет создано порядка 1400 рабочих мест, что окажет положительное влияние на развитие провинции Хэнань и Женжоу Сити.

Компания Nissan планирует реализовать на рынке Китая в 2010 календарном году 860 тысяч автомобилей, включая импортируемые модели. Высокие показатели продаж моделей Teana и Sylphy (пассажирские автомобили), а также недавно вышедшего на рынок коммерческой модели NV200 позволили достичь 660 тысяч проданных автомобилей с января по август 2010 года.