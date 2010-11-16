GM задирает цены на акции в преддверии IPO

Американский автоконцерн General Motors увеличивает диапазон стоимости своих акций, которые будут проданы в рамках первичного размещения на бирже (IPO), запланированного на 18 ноября. Ранее предполагалось, что диапазон цен на обычные акции составит 26-29 долларов за акцию. Привилегированные акции предполагалось разместить по цене 50 долларов за акцию. По инсайдерским данным, предел колебания цен на обычные акции возрастет до 31-33 долларов, изменится ли цена на привилегированные акции, пока неизвестно. Всего предполагается продать 365 млн. обычных бумаг и 60 млн. привилегированных акций, пишет AutoNews.Ru .

Во время IPO GM разместит 24,3% акций, бумаги компании 18 ноября начнут торговаться на биржах в Торонто и Нью-Йорке. Капитализация автомобильной компании в результате IPO может составить 48 млрд. долларов. Напомним, во время кризиса GM оказался на грани банкротства, из-за чего правительства США и Канады выкупили более 60% акций автогиганта. Посредством IPO и последующих дополнительных размещений власти этих стран надеются вернуть порядка 40 млрд. долларов, ранее предоставленных GM.