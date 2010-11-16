Итоги российского авторынка - на мероприятиях автобизнеса

Признаки восстановления российского авторынка стали заметны по всем направлениям. Согласно оптимистичному сценарию развития рынка в текущем году на российском рынке будет продано порядка 1,75 млн. новых автомобилей (без учета сегмента LCV), что на 22% выше прошлогодних показателей, считают аналитики «АВТОСТАТ». Но не только рост продаж новых автомобилей, но и активизация деятельности организаторов мероприятий автомобильной тематики, свидетельствуют о благоприятнм развитии ситуации на авторынке. Так, в ближайший месяц пройдет ряд различных конференций и форумов, на которых представители автобизнеса подведут предварительные итоги года и обменяются взглядами на ближайшее будущее.

Эксперты аналитического агентства «АВТОСТАТ» примут участие в восьми мероприятиях. В ноябре пройдут: ежегодная конференция «Автозапчасти-2010» (Москва), 2-ая ежегодная конференция «Рынок моторных масел и автохимии-2010» (Москва); XIII Всероссийский Автофорум(Москва); Форум SGS - Автогонки за качеством: Лучшие практики управления бизнесом в автомобильной отрасли (Санкт-Петербург).

Декабрь начнется с двухдневного Международного форума по развитию автомобилестроения и производства автокомпонентов в России «АвтоЭволюция 2010» в Калуге. Затем в Москве 8 и 9 декабря пройдет семинар «Технологии работы с маркетинговой информацией и данными по рынкам автомобилей и автокомпонентов». Также в столице 13 декабря Клуб руководителей автобизнеса проведет «Итоговую встречу года», а уже через три дня, 16 декабря «АСМ-Холдинг» приглашает всех на 19-ую Международную автомобильную конференцию «Итоги работы автомобильной промышленности России».